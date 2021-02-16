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Aşı olan validen aşı çağrısı

16.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Aşı olan validen aşı çağrısı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırarak, sırası gelen vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.Vali Aziz Yıldırım, kendisine aşı sırasının gelmesinin ardından korona virüs ilk doz aşısını makamında oldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırarak, sırası gelen vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.
Vali Aziz Yıldırım, kendisine aşı sırasının gelmesinin ardından korona virüs ilk doz aşısını makamında oldu. Vali Yıldırım, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak pandeminin en kısa sürede son bulmasını diledi.
Vali Yıldırım’ın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’da korona virüs ilk doz aşısını oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin şirketi Sinovac’ın geliştirdiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatılmıştır. Aile sağlık merkezleri ve tüm hastanelerde aşı hizmeti verilmektedir. Vatandaşlarımız e-Nabız uygulamasındaki Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilirler. Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın hastanelere ya da aile sağlık merkezlerine başvurmadan önce Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaları gerekmektedir” denildi.

Aşı olan validen aşı çağrısı

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