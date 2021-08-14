YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Aşı olmayan kızını Kovid-19'dan kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Aşı olmayan kızını Kovid-19'dan kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

14.08.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 26 yaşındaki Lale Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Baba Sefer Duran: - "Kızım aşınızı olun diye çok söyledim ancak sosyal medyada, kulaktan dolma, cahil kesim diyebileceğim kişilerin sözlerine inanarak aşı olmak istemedi" - "Sosyal medyaya kimse inanmasın, herkes aşısını olsun"

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce Kovid-19'a yakalanan ve tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Lale Duran (26), Altınay Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Evladını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan baba Sefer Duran, AA muhabirine, kızının aşı karşıtlarından etkilendiğini ve koronavirüs aşısı yaptırmadığını söyledi.

Aşı karşıtlarına tepki gösteren Duran, şöyle konuştu:

"Ben ve eşimle birlikte ailemizde 6 kişi bu virüse yakalandı. Hepimiz aşımızı olmuştuk ancak çocuğum aşı olmadı, aşısızdı. Ailemizde aşısız olan tek kişi Lale idi. Ama aşı olmadığı için Lale'miz bu savaşı kazanamadı. Kızım aşınızı olun diye çok söyledim ancak sosyal medyada kulaktan dolma, cahil kesim diyebileceğim kişilerin sözlerine inanarak aşı olmak istemedi ama sonucu kötü oldu. Lale'miz soldu. Başka kızlarımız da çocuklarımız da ölmesin. Buraya cenazeye veya taziyeye gelen arkadaşlarıma dostlarıma bütün herkese söyledim, aşınızı olun, ben bunun acısını yaşadım siz yaşamayın."

Kovid-19'a yakalandığında 9 gün hastanede yattığını belirten Duran, şöyle devam etti:

"Allah devletimizden razı olsun, hastanede bize çok güzel baktılar. Bütün hocalarımızdan ve sağlık personellerinden Allah razı olsun. Ama önemli olan oraya düşmemek bunun için de herkes aşısını olsun, oraya düşmesin. Devletimiz zaten bu konuda çok yardımcı oluyor. Bizim mahallemize kadar aşıcılar geldi. Cami hoparlörlerinden duyurular yaptılar ama benim yavrum gitmedi. Biz gittik aşımızı olduk ama o olmadı ve Lale'mizi kaybettik."

- "Herkes aşısını olsun, kızlarımız Lalelerimiz ölmesin"

İnsanların bilinçli olması, sosyal medyada yazılan her şeye inanmamaları gerektiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye mesaj vermek istiyorum. Herkes aşısını olsun, kızlarımız Lalelerimiz ölmesin. Benim yavrum öldü, evlat acısı çok zor, hiçbir şeye benzemiyor. Aşı karşıtlarına vermek istediğim mesaj ise sosyal medyalardan kulaktan duyma sözlere inanıp kimse aşısını yaptırmamazlık yapmasın. Benim Lale'm bu yüzden soldu. Sosyal medyadaki kulaktan dolma sözlere kandı aşısını olmadı ve sonu ölümle bitti. Sosyal medyaya kimse inanmasın, herkes aşısını olsun. Devletimizin Sağlık Bakanlığı var gitsinler, sorsunlar, aşıların içeriklerini öğrensinler gerek yok böyle sosyal medya olaylarına kimse inanmasın, ben evlat acısı yaşadım, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
PARTNERNeredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndüNeredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, selle ilgili çalışmalarını anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, selle ilgili çalışmalarını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Samsun Aşı

Samsun Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:36
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:43
Yatsı
21:15

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Güneş Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Erturan Eczanesi
Ilkadimcanik
Limon Eczanesi
Atakum
Gümüş Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.