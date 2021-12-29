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Aşı olmayan Kovid-19 hastaları büyük pişmanlık yaşıyor

29.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmet Aziz Menteş: - "Ben maske kullanmadığım için hastalığa yakalandım, ikincisi de aşı yaptırmadım. Aşıya karşıydım ben de, ama aşıya karşı olduğuma şimdi pişman oldum. 10 gündür hastanedeyim, perişan haldeyim" - Diyabet hastası Mehmet Alpak: - "Aşı olmayı sürekli ağırdan aldım ta ki hastalanana kadar. Aşı olmadığım için pişmanım keşke zamanında aşıyı yaptırmış olsaydım"

MEHMET FATİH ASLAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılama oranında en düşük il olan Şanlıurfa'da, hastalığa yakalananlar ve ağır geçirenler, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kovid-19 aşı haritasında yüzde 59 ile son sırada ve kırmızı kategoride yer alan kentte, hastalığa yakalananların büyük bölümünü aşı olmayanlar oluşturuyor.

Kimi yoğun bakımda kimileri de serviste günlerce tedavi görüp hastalığın acı tecrübesini yaşayanlar, aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmet Aziz Menteş (43), Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşıyla aynı araçta göreve gittikleri sırada virüsü kaptığını söyledi.

Hastalığı önce basit bir soğuk algınlığı sandığını belirten Menteş, doktora gittiğini, ilaç aldığını ancak daha da fenalaşması üzerine yaptığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Kovid-19 aşısı olmadığından hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Menteş, "Ben maske kullanmadığım için hastalığa yakalandım, ikincisi de aşı yaptırmadım. Aşıya karşıydım ben de, ama aşıya karşı olduğuma şimdi pişman oldum. 10 gündür hastanedeyim, perişan haldeyim. Bütün vatandaşlar aşılarını yaptırsın. İhmalkarlık yapmayın. Ben ihmalkarlık yaptım şimdi hastanede bu durumdayım." dedi.

Menteş, sağlık görevlilerinin kendisine çok iyi baktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aşı olmuş olsaydım böyle kötü olmaz, fazla ağrı sızı çekmezdim. Aşı yaptırmadım, demir doğrama işi yaptığımız için ateşe yakın çalışıyorum. Bu nedenle aşı olmaya gerek duymadım ama ihmalkarlığın sonucu bu durumdayım, yataktayım. Çok pişmanım. Şimdi bütün aile fertlerini aşı olmaya gönderdim. Aynı apartmanda ağabeylerim, annemler var, hepsi aşılarını yaptırdı. Ben de buradan çıktıktan sonra 12 yaşından büyük çocuklarıma da aşı yaptıracağım."

- "Aşı olmayı sürekli ağırdan aldım ta ki hastalanana kadar"

Diyabet hastası olan Mehmet Alpak da (60) yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi olmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Zamanının büyük bölümünü küçükbaş hayvanlarına bakarak geçirdiği için aşı olmadığını anlatan Alpak, "Hayvanlarıma baktığım için aşı olma imkanım olmadı. Kırsalda çadırda ailemle kalıyorum, bu nedenle insanlarla çok bir araya gelmiyorduk. Bazen ihtiyaçlarımı gidermek için şehir merkezine geliyordum. Hastalığı nasıl, kimden kaptığımı da bilmiyorum. Hastalık nedeniyle nefes alamaz oldum, mecbur hastaneye geldim. Aşı olmayı sürekli ağırdan aldım ta ki hastalanana kadar. Aşı olmadığım için pişmanım keşke zamanında aşıyı yaptırmış olsaydım." diye konuştu.

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