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Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü

26.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 85 yaş üstü yaşlı kadına aşı vurmaya giden sağlık görevlisi, yaşlı kadının evini süpürerek düzenledi.Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 85 yaş üstü yaşlı kadına aşı vurmaya giden sağlık görevlisi, yaşlı kadının evini süpürerek düzenledi.
Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana geldi. 85 yaş üstü vatandaşlara aşı vurmakta görevli sağlık görevlileri Meryem Taş isimli yaşlı kadının evine gitti. Sağlık görevlilerinden Medine Akkuş, yaşlı kadının rahatsız olduğunu fark edince süpürge ile evini temizleyerek, evi düzenledi.
Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibinin yaptığı bu davranış büyük beğeni topladı. Korona virüs sürecinde canla başla her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarının bu davranışı hem sağlık camiası hem de vatandaşlar tarafından takdir edildi.

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