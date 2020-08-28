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Aşık Erol Şahiner’in anne acısı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Oltulu Halk Ozanı Erol Şahiner’in annesi Sedef Şahin (80) İstanbul Sultangazi’de eklem romatizması hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti.

Aşık Erol Şahiner’in anne acısı

Oltulu Halk Ozanı Erol Şahiner’in annesi Sedef Şahin (80) İstanbul Sultangazi’de eklem romatizması hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti. 9 çocuk annesin olan Sedef Şahin Arnavutköy Yeşil Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
Aşık Erol Şahiner annesinin ardından yazdığı dörtlükte duygularını şöyle dile getirdi;
On senedir yatıyorsun yatakta
Bugün acıların bitti ana can
Çektiğin çileyi mahşere sakla
Ayrılığın günü çattı ana can

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