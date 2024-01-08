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Aşık Ruhani dualarla uğurlandı

08.01.2024 11:16 | Son Güncelleme:
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Anadolu aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden birisi olan ve "Aşık Ruhani" mahlasıyla bilinen Mustafa Temel’in cenazesi dün Çamlıca Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Aşık Ruhani için yapılan cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum Belediyesi Başkan Vekili Karabey Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu’nun en eski geleneği olan aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini, dünyaya geldiği Tortum ilçesi Çamlıca köyünde veren Aşık Ruhani, biri Yunus Emre Sevgi Yılı’nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’ya turneye çıktı. Görme engelli Temel, geleneğin en önemli isimlerinden olmayı başarmış ve birçok aşık yetiştirmişti.

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