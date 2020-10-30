Aşık Ruhsati'nin doğup büyüdüğü ev "anı evi"ne dönüştürülerek ziyarete açıldı

SİVAS (AA) - Tük edebiyatına kazandırılan şiirleri ve sözleriyle aşıklık geleneğinde önemli bir yer edinen ünlü halk ozanı Aşık Ruhsati’nin doğup büyüdüğü Sivas'ın Kangal ilçesindeki evi, "Aşık Ruhsati Anı Evi"ne dönüştürüldü.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, halk ozanı Aşık Ruhsati'nin Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyündeki evi, Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi ve Kangal Kaymakamlığınca yapılan restorasyonun ardından anı evine dönüştürülerek ziyarete açıldı.

Deliktaş köyünde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kültürel değerlere sahip çıkmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Hayatının büyük kısmını Deliktaş köyünde geçiren Aşık Ruhsati’nin, aşıklık geleneğinde derin izler bırakan bir değer olduğunu aktaran Ayhan, "Hakk'a inanmış, halktan beslenen ünlü ozanımızın hatırasını yaşatmayı, nesillere çok iyi tanıtmayı kendimize amaç edindik. Sivas’ta güçlü bir birliktelik var, bizler azim ve kararlılıkla şehrimize her alanda hizmet etmeye, özgün projeler kazandırmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.