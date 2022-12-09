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Aşık Veysel memleketi Sivas'ta yıl boyu anılacak

09.12.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel'i Anma ve Kutlama Yılı" ilan etmesi dolayısıyla memleketi Sivas’ta yıl boyunca etkinlik düzenleneceği belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Turizm Platformu Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesinde Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şimşek, Sivas'ın sahip olduğu birçok zenginliğin çeşitli alanlarda yapılacak tanıtım faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaşacağını, sağlık, doğa, kültür, tarih ve daha birçok alanda tüm paydaşlarla birlikte turizmde büyük bir mesafe alınacağını vurguladı.

Turizm sektöründe öngörülen faaliyet ve yatırımları yakından takip ettiklerine, somut proje ve fikirler ile kentin turizmde atağa kalkacağına dikkati çeken Şimşek, "Önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan yüksek hızlı tren, Sivas turizmine büyük ölçüde katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Şimşek, Sivas'ın sağlık, kültür ve doğa turizminde büyük potansiyele sahip olduğunu aktararak, yapılacak yatırımlar ve alınacak tedbirlerle şehrin ziyaretçi akınına uğrayacağını belirtti.

"AŞIK VEYSEL'İ HAKKIYLA ANACAĞIZ"

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılı nedeniyle 2023 yılının UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı ilan edilmesinin Sivas için önemli olduğunu belirten Şimşek, "Sene boyunca Aşık Veysel'in şiiri, nağmesi, inancı dile gelecek. Sivas’ın dünyaya hediye ettiği bu büyük değeri kendi toprağında hakkıyla anacağız." ifadelerini aktardı.

Toplantıda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da şehrin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik yapıkları faaliyetleri anlattı.

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