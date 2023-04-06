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Aşık Veysel’in aile koleksiyonu sanatseverlerle buluşacak

06.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin büyük halk ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yılında yüzünden alınan maskın da aralarında yer aldığı aile koleksiyonu AKM İstanbul’da sergilenecek.

UNESCO tarafından 2023’ün “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen “Veysel Gider, Adı Kalır” adlı sergi, 7 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak.

Serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından AKM İstanbul Galeri’de saat 14.00’de yapılacak.

Erkan Doğanay’ın küratörü olduğu sergi Aşık Veysel’in aile üyelerinden Nazender Süzer Gökçe ile Gürsel Gökçe’nin aile koleksiyonundan oluşacak.

Aşık Veysel’in hayatını ve onunla yapılmış röportajları, makaleleri ve haberleri gün ışığına çıkararak gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen sergide Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Mustafa Türkyılmaz, Ergun Çağatay ve dönemin foto muhabirlerinin objektifinden fotoğraflar yer alacak.

Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Orhan Peker’in resimleri, Alper Çınar’ın heykeli, ressam Yusuf Toprak tarafından Aşık Veysel vefat ettiğinde yüzünden alınan mask serginin önemli eserlerinden olacak.
Görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan 4 ciltlik “Basında Aşık Veysel” kitabını ziyaretçilerle buluşturacak olan sergide, tiyatro sanatçıları tarafından seslendirilen aynı kitabın sesli versiyonunun da tanıtımı yapılacak.

Aşık Veysel’i anlatan “Karanlık Dünya” ilk kez seyirciyle buluşacak
Anadolu’daki yaşamı gerçekçi bir şekilde yansıtan ve Aşık Veysel’in de yer aldığı "Karanlık Dünya" adlı film ilk kez bu sergide izleyicilerle buluşacak. Senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yazdığı 1952 yapımı filmin yönetmeni ise Metin Erksan olarak ön plana çıkıyor.
Sazı ve sözüyle gönül gözünden insanlığa seslenen büyük halk ozanı Aşık Veysel’i yad etmek üzere “Veysel Gider, Adı Kalır” ismi verilen serginin kapıları, AKM İstanbul Galeri’de 23 Nisan’a kadar açık olacak.
AKM İstanbul Galeri’de pazartesi günleri hariç saat 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan sergi, İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir’e taşınacak.

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