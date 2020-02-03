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Aşık Veysel'in kızı, babasının türküsüyle son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS HABERLERİ  | 03.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 85 yaşında vefat eden büyük kızı Zehra Başer'in cenaze töreninde, tabutun üzerine konulan cep telefonundan Veysel'in "Gine Mi Ağladın" adlı eseri çalındı - Zehra Başer'in cenazesi, babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanlığına defnedildi

SİVAS (AA) - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 85 yaşında vefat eden büyük kızı Zehra Başer, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da vefat eden Zehra Başer'in cenazesi, Şarkışla'ya bağlı Sivrialan köyündeki evinin de bulunduğu Aşık Veysel Müzesi bahçesine getirildi.

Burada Başer'in tabutunun üzerine konulan cep telefonundan Aşık Veysel'in "Gine Mi Ağladın" adlı eseri çalındı.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in helallik almasının ardından, cenaze namazı kılındı.

Başer'in cenazesi, Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu alandaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aşık Veysel'in çocukları Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, Hayriye Özer ve torunları ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz ve vatandaşlar katıldı.

- "Vasiyet ettiği yere gömüldü"

Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halasının kendisine vasiyette bulunduğunu belirterek, "Halam 'Beni, babamla kardeşim Ahmet Şatıroğlu'nun arasına defnedin' demişti. Vasiyeti yerine geldi." dedi.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da köye gelerek, aileye taziyelerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Aşık Veysel Sivas Şarkışla Zehra Başer

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