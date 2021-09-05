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Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi

05.09.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi

MERSİN (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Şatıroğlu'nun cenazesi Mersin Cemevi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene katılan Şatıroğlu'nun eşi Suzan, 4 kızı ve yakınları üzüntü yaşadı. Törende, hayatını kaybeden Şatıroğlu için dua edildi.

Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi akşam saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilecek.

Şatıroğlu'nun cenazesinin, vasiyeti üzerine yarın Sivas'ın Sivrialan köyünde babası Aşık Veysel'in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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