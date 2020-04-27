YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden olan Aşık Yoksul Derviş lakaplı Şemsettin Kubat, göç ettiği köyündeki evinde hem saz çalıyor hem de şiirlerini yazıyor.TKışın Eskişehir’de yaşayan Aşık Yoksul Derviş, Korona virüs olayından sonra valilikten izin alıp doğduğu yer olan Afyon’un Emirdağ ilçesi Karacalar köyüne gitti.

Aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden olan Aşık Yoksul Derviş lakaplı Şemsettin Kubat, göç ettiği köyündeki evinde hem saz çalıyor hem de şiirlerini yazıyor.T
Kışın Eskişehir’de yaşayan Aşık Yoksul Derviş, Korona virüs olayından sonra valilikten izin alıp doğduğu yer olan Afyon’un Emirdağ ilçesi Karacalar köyüne gitti. Eskişehir’deki apartman dairesinde sıkışıp kaldığını söyleyen 86 yaşındaki şair, köyündeki evinde hem saz çalıyor hem de şiirlerini yazıyor. Türkiye’de ilk kez sağ iken köyüne heykeli dikilen şair hakkında bu güne kadar üniversiteler tarafından tezler hazırlandı.
Eskişehirli şair Muharrem Kubat’ın da amcası olan şair, dünyayı ve memleketimizi saran corona virüs hakkında yazdığı şiirin bir bölümü ise şöyle;

Bilinmeyen görünmeyen salgını,
Lutfi kereminle kaldır Allah’ım.
İnsanları, tabipleri, bilgini,
Türlü salgınlardan koru Allah’ım.

Dileğimiz Hak Muhammed Ali’den,
Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli’den,
Pir’im Bacı Sultan Hak Halili’nden,
Bunların aşkına koru Allah’ım.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Özden Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.