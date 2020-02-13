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Aşık Yunus söyleşisi

BURSA HABERLERİ  | 13.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Bursalı Aşık Yunus’ konulu söyleşi düzenlendi.Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşide Türk edebiyatı araştırmacısı Mustafa Tatcı, Bursalı Aşık Yunus’un hayatını anlattı, eserleri hakkında bilgiler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Bursalı Aşık Yunus’ konulu söyleşi düzenlendi.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşide Türk edebiyatı araştırmacısı Mustafa Tatcı, Bursalı Aşık Yunus’un hayatını anlattı, eserleri hakkında bilgiler verdi. Bursalı Aşık Yunus’un, Yunus Emre okulunun ilk ve en önemli şairlerinden bir olduğunu dile getiren Tatcı, “Aşık Yunus muhtemelen 15’inci asırda Bursa’da yaşayan, Emir Sultan’a mensup Kübrevi dervişlerinden biridir. Yunus Emre ilahisi olarak bilinen ve bestelenen birçok şiir, bu ikinci Yunus’a aittir” dedi.
Bursalı Aşık Yunus hakkında bir de kitabı bulunan Tatcı’nın söyleşisi, özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgiyle dinlendi.

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