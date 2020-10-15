YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aşıklar Başkan Soyer’i ziyaret etti

Aşıklar Başkan Soyer’i ziyaret etti

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Aşıklık geleneği dalında "UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri" isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek ödülünü takdim etti.

Aşıklar Başkan Soyer’i ziyaret etti

Aşıklık geleneği dalında "UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri" isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek ödülünü takdim etti. Aşıkların atışması ise ziyarete renk kattı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden ve yaşayan ustalarından Ali Rıza Ezgi’yi ağırladı. Aşıklık Geleneği dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri” isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi’yi tebrik eden Başkan Soyer, “Ne mutlu ki bize İzmir’de sizin gibi bir hazineye sahibiz. Sizinle iftihar ediyorum. Siz bizim geçmişimiz ile aramızdaki bağsınız. Bu sanatı geleceğe taşıyacak olan kişilersiniz” dedi.

Renkli görüntüler oluştu
43 yıldır İzmir’de yaşadığını belirten aşık Ali Rıza Ezgi, usta sanatçı Neşat Ertaş’ın aldığı bu ödüle layık olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve bu geleneğin sürmesi için İzmir’de 20 aşıkla birlikte çalıştıklarını kaydetti. İzmir Halk Aşıkları Dernek Başkanı aşık Celal Bulut ile aşık İskender Yıldırım’ın da bulunduğu ziyarette aşıklar, geleneklerini yaşatmak ve çalışmalarını sürdürmek için Başkan Soyer’den farklı bir şekilde yer talebinde bulundu.
Ellerine sazlarını alarak “Aşıklar çok konuşmayı sevmez, derdini sazıyla anlatır” diyen aşıkların atışmasını ilgiyle dinleyen Başkan Soyer, yer talebi ile ilgili olumlu yanıt verdi. Soyer, “Sizi korumak, kollamak, bu geleneği yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim vazifemiz” diye konuştu.

Aşıklar Başkan Soyer’i ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.