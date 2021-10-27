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Aşıklar Bayramı filminden Yasemin Allen’li ilk kare geldi

27.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğren’in paylaştığı Aşıklar Bayramı filminin çekimleri Kars’ta sürüyor. Yasemin Allen, Instagram hesabından filmin yönetmeni Özcan Alper ile bir karesini paylaştı.

Aşıklar Bayramı filminden Yasemin Allen’li ilk kare geldi

tuttu. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Çarpışma dizisinde boy gösterirken, Yasemin Allen ise Exxen’de yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisinde rol almıştı.

Instagram hesabından, Aşıklar Bayramı filminin yönetmeni Özcan Alper ile fotoğrafını paylaşan Yasemin Allen filmde, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı ‘Yusuf’ karakterinin sevgilisine hayat verecek.

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Filmde iki genç oyuncuya ayrıca usta isim Settar Tanrıöğen eşlik ediyor. Tatlıtuğ filmde Settar Tanrıöğen’in oğlu Avukat Yusuf’u canlandıracak. Yazar Kemal Varol’un aynı adla romanından uyarlanan Aşıklar Bayramı filminin yapımcılığını ise Nar Yapım üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Yasemin Allen
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