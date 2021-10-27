Aşıklar Bayramı filminden Yasemin Allen’li ilk kare geldi

tuttu. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Çarpışma dizisinde boy gösterirken, Yasemin Allen ise Exxen’de yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisinde rol almıştı.

Instagram hesabından, Aşıklar Bayramı filminin yönetmeni Özcan Alper ile fotoğrafını paylaşan Yasemin Allen filmde, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı ‘Yusuf’ karakterinin sevgilisine hayat verecek.

Filmde iki genç oyuncuya ayrıca usta isim Settar Tanrıöğen eşlik ediyor. Tatlıtuğ filmde Settar Tanrıöğen’in oğlu Avukat Yusuf’u canlandıracak. Yazar Kemal Varol’un aynı adla romanından uyarlanan Aşıklar Bayramı filminin yapımcılığını ise Nar Yapım üstleniyor.

