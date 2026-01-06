Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında art arda operasyonlar yapılırken, birçok isim tutuklanmıştı.

4 İSMİN TEST SONUCU POZTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili bugün de yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında örnek alınan 'Cihanna' olarak bilinen Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız'ın test sonuçlarının pozitif çıktı. İrem Sak'ın ise sonucunun negatif çıktığı aktarıldı.

ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Ayrıca Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Subaşı'nın test sonuçlarının henüz çıkmadığı fakat sonuçları beklemeden kullandığını itiraf ettiği belirtildi.

Detaylar geliyor...