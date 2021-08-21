Aşılamada "mavi" kategorideki Ordu'da, topyekun mücadele başarıyı getirdi

HAYATİ AKÇAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, sağlık ekiplerinin özverili çalışmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşu (STK) ve siyasi partilerin desteği başarıyı getirdi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, AA muhabirine, Ordu'da nüfusun toplam 761 bin 400, hedef aşı nüfusunun ise 598 bin olduğunu söyledi.

Kentte 477 bin 738 kişiye tek doz, 402 bin kişiye çift doz aşı uygulandığını belirten Kasapoğlu, Ordu'da aşıyı tamamlama oranının yüzde 63 olduğuna işaret etti.

Kasapoğlu, Ordu'nun Karadeniz illeri arasında mavi kategoriye geçen illerin başında yer almasının sevindirici olduğunu dile getirerek, bu başarının tamamen ekip ve organize çalışmayla sağlandığını aktardı.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında her hafta başı yapılan pandemi toplantısının bunda önemli paya sahip olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, toplantıda alınan kararların sahada kararlılıkla uygulandığını belirtti.

Kasapoğlu, Vali Sonel ve mülki amirlerin sürekli sahayı denetlediğini, bu denetimin de faydasını gördüklerini ifade etti.

Aşılama konusunda aile hekimlerinin sürece dahil edildiğini, tek tek ziyaret edilerek konunun hassasiyetinin anlatıldığını belirten Kasapoğlu, süreçte aile hekimlerinin etkin rol oynadığını söyledi.

- "Sanayi bölgelerini iş yeri hekimleri ile organize ettik"

Kasapoğlu, sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin tamamının aşılanması noktasında adeta seferberlik gösterildiğini vurgulayarak, "Sanayi bölgeleri toplu çalışma alanları olan yerler. Bu nedenle buralarda da etkin olmamız ve bir an önce aşılama yapmamız gerekiyordu. Aşı bu süreçte en önemli silahımızdı." dedi.

Sanayi bölgelerini iş yeri hekimleri ile organize ettiklerini anlatan Kasapoğlu, "Onlarla birlikte aşı ekiplerimizi oraya yönlendirdik. Böylece sanayi bölgelerindeki işçiler için çok hızlı bir şekilde aşılama faaliyeti gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Kasapoğlu, şehir merkezinden uzak mahallere ise aşı ekiplerinin sürekli gittiğini ve insanları ikna etme yolunu seçerek aşılama yaptığını kaydederek, "Özellikle aşı olmayan kişileri aile hekimlerinin desteğiyle tespit ettik. Tespit ettiğimiz mahallelere giderek aşılamaları yaptık." dedi.

Kasapoğlu, dikkatlerini çekmek için aşı olmayanlara yolladıkları mesajların da etkili olduğunu söyledi.

Aşılamada istenilen hedefe ulaşılabilmesi için STK ve siyasi partileri de sürece dahil ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Onları ziyaret ettik, aşıların faydasını anlattık. Özellikle STK ve siyasi partilerden çok destek aldık. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Aşı lojistiği planlama dahilinde yürütüldü

Kasapoğlu, aşı lojistiği konusunda ek tedbirlerin alındığını ve bu sürecin de hassas yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu durumu çok iyi yönetmemiz gerektiğine inandık. Çünkü insanlara 'Aşı yok' demek, bir daha aşıya davet etmekte sıkıntı yaşamamız anlamını taşıyordu. Bu nedenle tüm sahayı aşı lojistiği anlamında takip ettik. Aşı bitmeden Bakanlıkla mutlaka diyaloğa geçtik. Aşı stoku fazla olan çevre illerimizle iletişime geçtik. Dolayısıyla 'Aşı yok' dememe noktasında çok hassas davrandık."

Aşıya yönelik olumlu haberlerin bu oranının artmasına fayda sağladığına dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız ziyaretlerimizde birebir şahit olduğumuz konular oldu. Aşı olmak istemeyen kişilerin ailelerinde bir kişinin yoğun bakıma düşmesi ya da vefat etmesi o aileyi veya çevresini daha fazla hassas hale getiriyor. Aşı hızının artmasında kamuoyunda oluşan olumlu algının yaygınlaşması çok etkili oluyor. Bu anlamda basınımıza çok teşekkür ediyorum."

Bu süreçte sosyal medyayı da çok aktif kullandıklarını anlatan Kasapoğlu, hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı mesajların hem de yerelde kendilerinin yaptığı duyuruların sürece fayda sağladığını kaydetti.

Kasapoğlu, cami hoparlörlerinden yapılan uyarı anonslarının da aşılama sürecinde faydasını gördüklerini sözlerine ekledi.

