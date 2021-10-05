Aşılamada mavi kategoriye geçen Tekirdağ'da "tedbirleri aksatmama" çağrısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşılan kentte, aşı olmayanların da gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja göre, Çorum ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle Türkiye'de iki doz Kovid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 22'ye yükseldi.

Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu söyledi.

Aşıya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kalkan, "Aşılanma oranının artması sonbaharı ve kışı daha iyi geçireceğimiz anlamına geliyor. Rehavete kapılmadan salgın tedbirlerine dikkat ederek, aşılanmamış kişileri de aşı olmaya ikna ederek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızın aşıya gösterdiği ilginin artarak devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kalkan, Valilik koordinesinde kentteki bütün kurumlarla aşı konusuna gereken hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Baharda sevdiklerimizle rahatça kucaklaşmak istiyorsak salgın kurallarından taviz vermemeliyiz. Salgın tedbirlerini ihmal eden kişileri de uyararak üstümüze düşeni yapmalıyız. Zincirin en zayıf halkası maalesef aşıdan kaçanlardır. Şehrimizden, ülkemizden ve dünyadan bu salgını göndermek istiyorsak salgın tedbirleri konusunda hiçbir zaman rehavet göstermemeliyiz."

Aşıyla ilgili uzman görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Kalkan, şunları kaydetti:

"Aşılanma ile korunmayı da bir kültür haline getirmeliyiz. Aşılanmayan insan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insan bu salgının devam etmesini sağlamaktadır. Aşılanmış kişiler de bu tedbirlerle yaşamalıdır. Bu korunma kültürü giderek toplumumuza yerleşiyor. Maske, mesafe ve temizlik gibi temel kurallara uyarak, gençleri, çocukları ve yaşlılarımızı da koruyarak güzel günlere ulaşabileceğiz."

Kent sakinlerinden Hasan Erge de aşı konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar geç olmadan aşılarını yaptırsın. Aşı konusunda yanlış bilgiler var, aşı aleyhinde konuşanlar var. İnsanlar bu yanlış bilgilerden etkilenmesin ve en kısa sürede aşılarını yaptırsın." diye konuştu.

