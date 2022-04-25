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Aşılanma ile her yıl 2-3 milyon bebek ölümü önleniyor

25.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur: - "Aşıların içerdiği civanın otizme yol açtığı ile ilgili birçok çalışma yapılmış olup ancak hiçbir çalışma bu iddiaları kanıtlamamıştır. Ülkemizde uygulanmakta olan aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ve bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur, aşılanma ile her yıl 2-3 milyon bebek ölümünün önlendiğini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kanbur, aşılama hizmetinin her çocuğun hakkı olduğunu ve her ebeveynin bu sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini belirtti.

Aşıların içerdiği kimyasalların toksik olduğu, doğal bağışıklamanın hastalıktan korunmada daha etkili olduğu gibi iddialar ortaya atıldığını belirten Kanbur, şunları kaydetti:

"Aşıların içerdiği civanın otizme yol açtığı ile ilgili birçok çalışma yapılmış olup ancak hiçbir çalışma bu iddiaları kanıtlamamıştır. Ülkemizde uygulanmakta olan aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ve bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen bazı ebeveynler yararlılığından ve güvenilirliğinden şüphe duymaktadırlar. Aşılamadaki başarının sürdürülebilmesi için çocukların aşı takibinin yapılması ve ailelerin bilgi düzeylerinin artırılması için eğitimler verilmesi önem taşıyor."

Kanbur, 2011 yılında başlayan Suriye savaşı nedeniyle Türkiye’ye çok sayıda mültecinin gelmesi sonucu geçmiş yıllarda kalıcı olarak sona eren hastalıklar (çocuk felci, kızamık) yeniden görülmeye başladığını belirtti.

Yapılan çalışmada Suriyeli çocukların aşılama durumunun düşük olduğunun ve yaş arttıkça aşılarını tamamlayanların sayısının azaldığının belirlendiğini belirten Kanbur, Suriyeli ebeveynlerin aşı yaptırmamalarının en büyük nedeninin dil sorunu olduğunu ve aşılar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarının görüldüğünü sözlerine ekledi.

Açıklamaya verilen bilgilere göre, her yıl nisan ayının ilk haftası Aşı Haftası olarak kutlanarak her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için çalışmalar yapılıyor. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı aşılama programları oldukça başarılı olmuş ve aşı ile önlenebilir hastalıklar büyük ölçüde azaltılmış olmasına rağmen aşılama oranları istenilen düzeye halen gelmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan verilere göre günümüzde 1,5 milyon kişi önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Aşılama, her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran etkili ve başarılı bir yöntem. Amerika’da son 20 yılın en fazla kızamık vakası 2014 yılında görüldü ancak bu vakaların çoğunda hastaların bireysel aşılanmayı reddettiği ortaya kondu.

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