Aşılanma oranının düştüğü Van'da Vali Mehmet Emin Bilmez'den "Aşı olalım" çağrısı:

Van Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının aylardır çocuklarına doğru düzgün sarılamadığını belirterek, "İzinlerini bile doğru düzgün kullanamadılar. Sağlık emekçilerine olan saygımız için ne olur aşı olalım." dedi.

Vali Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğünde 3. doz aşısını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilmez, daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırdığını hatırlattı.

Üçüncü doz olarak Biontech'i tercih ettiğini aktaran Bilmez şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, park, bahçe ve caddelerde dolaşan mobil ekiplerimizde aşı olabilirler. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama oranı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasına rağmen, yaş düştükçe aşı oranımız düştü. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Hayatın bir daha kısıtlamaya gitmemesi, normale dönmesi için, esnafımıza olan saygımız için aşı olmalıyız. Sağlık emekçileri aylardır çocuklarına doğru düzgün sarılamadılar. İzinlerini bile doğru düzgün kullanamadılar. Sağlık emekçilerine olan saygımız için ne olur aşı olalım. Zamanında aşımızı olduk. Bugün de 50 yaş üstü kontenjanından üçüncü doz aşımızı olduk."

- "Aşılamada vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var"

İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu da kentteki aşı çalışmaları hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda vaka sayılarında bir artış yaşandığını hatırlattı.

Bunun aşılama oranının düşük olmasından kaynaklandığını aktaran Sünnetçioğlu şunları kaydetti:

"Aşılamada iyi bir oran yakalamamız lazım. Van'da sağlıkçılardan herhangi bir pozitif vakamız görünmüyor. Aşının ne kadar önemli olduğunu biz sağlık personelinin yaptığı aşılama oranı ile rahatlıkla gösterebiliriz. Bizim bu hastalığı yenmemizin en doğru yolu, iyi ve etkin bir aşı oranını yakalamamız. Sahada şu an 63 mobil ekibimiz var. Köylere, yaylalara mobil ekiplerimiz gidip aşı yapıyor. Ekibimiz 216 kişiden oluşmakta. Aşılamada vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın aşı yapan mobil ekiplerimizin yanına gitmeleri ya da hastanelerimizde, sağlık merkezlerimize gidip aşılarını yapmalarını istiyoruz."

Sünnetçioğlu, hastanede yatan koronavirüslü hastaların aşı olmayanlardan oluştuğunu vurgulayarak aşı yaptıranların salgını hafif semptomlarla atlattığını sözlerine ekledi.

