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Asılsız haber ve paylaşım yapanlar tutuklanacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 19.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları yapanların ’halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ suçlarından işlem yapılarak tutuklanacağı duyuruldu.Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için ’halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ suçlarından işlem yapılarak tutuklanacak.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları yapanların ’halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ suçlarından işlem yapılarak tutuklanacağı duyuruldu.
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için ’halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ suçlarından işlem yapılarak tutuklanacak. Bunun ilk örneği olarak Adana’da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız korona mesajı atan Çukurova İlçe Müftülüğü’nde görevli memur A.T. ’halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ suçundan tutuklandı. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yola açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden takip edebilirsiniz. İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik oluşturmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır” denildi.

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