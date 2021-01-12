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Asılsız ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı

12.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Asılsız ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye ekibi asılsız ihbara giderken kaza yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye ekibi asılsız ihbara giderken kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken itfaiye aracında maddi hasar meydana geldi.
Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Uşak İtfaiyesine ulaşan yangın ihbarı nedeniyle Karabeyler Mahallesi Bedeller Sokak istikametine doğru yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Selendi İlçe İtfaiye Amirliğine bağlı Yunus Y.’nin kullandığı 45 KP 236 plakalı itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Telli Sokak’ta yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye aracında maddi hasar oluştu. Kazanın ardından ihbarda bulunan kişinin asılsız ihbarda bulunduğu öğrenilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Asılsız ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı

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