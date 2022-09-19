İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği programa başvurular, mülakatla birlikte 24-25 Eylül tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Dergiciliğe dair bilinmeyenlere ışık tutmayı amaçlayan program, 8 ay sürecek.

Aynı zamanda gençlere yazı yazma hakkında temel beceri kazandırmayı ve yazmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen Dergicilik Okulu'na başvurular "kultursanat@esenler.bel.tr" adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

