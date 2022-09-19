YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Asım Gültekin Dergicilik Okulu'na başvurular başladı

Asım Gültekin Dergicilik Okulu'na başvurular başladı

19.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asım Gültekin Dergicilik Okulu'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği programa başvurular, mülakatla birlikte 24-25 Eylül tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Dergiciliğe dair bilinmeyenlere ışık tutmayı amaçlayan program, 8 ay sürecek.

Aynı zamanda gençlere yazı yazma hakkında temel beceri kazandırmayı ve yazmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen Dergicilik Okulu'na başvurular "kultursanat@esenler.bel.tr" adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldiİGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi
Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldüErciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardındanSamsunspor-Sakaryaspor maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.