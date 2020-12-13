ASİMDER Başkanı Gülbey: “Muradov Karabağ’da Ermenileri örgütlüyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Dağlık Karabağ’a gelip yerleşen Rus Barış Gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov’un bölgede yaşayan Ermenileri Azerbaycan ordusuna karşı terör örgütü gibi örgütlediğini iddia etti.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yenilgi kabul ettiğini, Hankent ve diğer bölgede Rus Barış Gücünün kontrolünde yaşamalarına izin verilen Ermenilerin Rusya tarafından örgütlendirildiklerini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “12.12.2020 tarihinde Rus Barış Gücünün kontrolünde bulunan Hadrut bölgesinde telefon hattı çekimi yapan Azerbaycanlı çalışanlara Ermeniler otomatik silahlarla ateş açarak 10 Kasım günü Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesi ihlal ederek suç işlemişlerdir. Karabağ bölgesine geldiği günden beri sözde Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Aryik Harutyunyan ile sık görüşler yapıp Rus Barış Gücünün kontrolünde bulunan bölgeleri birlikte gezinip toplantılar yapmaları, yeni silahlı örgütlenmeler yaptıkları duyumlarımız bulunmaktadır. Rus Tv kanalı alt yazı geçerek Dağlık Karabağ bölgesine 37 bin Ermeni getirip yerleştirdiklerini yazdı. Bu Ermeniler kimlerdir ve neden bu kadar sayıda gelip bölgeye yerleştiler. Bu getirilen Ermeniler ile Rus Barış Gücü Komutanı Rüstam Muradov neden toplantı yapıyor ve bu toplantılarda neler konuşuyor bilinmemektedir” dedi.

Rusya Dağlık Karabağ’a SİHA saldırılarından korunmak için etkili silahları getirdiğini belirten Gülbey, “Ermenistan başkenti Erivan sokaklarında Ermenistan ordusuna ait askeri araçlarının hareketliliği ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın 12.12.2020 günü gece Ermenistan Milli Savunma Bakanlığına geçmesi yeni bir Ermenistan saldırısı olacağının işaretidir. Dağlık Karabağ’a Barış Gücü Birliği olarak gelip yerleşen Rusya’nın neden SİHA savunma sistemi getirip kurması manidardır. Ermenistan Azerbaycan savaşında etkili olan SİHA’lara karşı sanki savaşacakmış gibi getirip Karabağ’a kurmaları barış uygulayacak bir birliğin alacağı tedbir değildir. Bunlar Rus Barış Gücü Birliği değil, olsa olsa Rus İşgal Gücü Birliği olurlar” şeklinde konuştu.

