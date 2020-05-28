Asimder Başkanı Gülbey: “Türkiye yabancı diplomatlara taviz vermemeli”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’de görev yapan yabancı ülke diplomatlarının Türkiye’de rahat hareket ettiklerini, diğer ülkelerde görünmeyecek kadar taviz verildiğini ve Türkiye’nin siyasi hassasiyetlerine dikkat etmediklerini söyledi.

Ermeni Diasporasının aktif faaliyet gösterdiği Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde FETÖ ve PKK terör örgütlerinden de destek aldığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren Ermeni Diasporası üyeleri bölgedeki yerel teşkilatlar ve bazı siyasi partilerle de destek bulmaktadır. Biz ASİMDER genel Merkezi olarak yıllardır bu gizli görüşmelerini ve planlarını deşifre etmişizdir. Ancak son zamanlarda 2016 yılında ABD Ankara Büyükelçilisi John Bass’nın gizlice Artvin ziyaretini yapması ve Doğu Karadeniz’de yaşayan Hemşin Türklerini HES’ler konusunda isyana davet etmesi ve sözde Ermeni oldukları iddiasıyla çaba sarf etmesini deşifre eden ASİMDER genel merkezi olmuştur. 2013 yılında İran vatandaşı pasaportlarıyla Van Akdamar adasındaki Ermeni cemaatinin yaptığı ayin törenine katılmak için gelen Ermenileri ve Van halkından gizli görüşmeler gerçekleştirmelerini de tespit eden ASİMDER’dir. Son olarak sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve yıllardır yazılı açıklama yapan HDP’nin Kars Milletvekili ve Genel Merkez basın sözcüsü Ayhan Bilgen ile Azerbaycan Başkonsolosluk binasında görüşen Azerbaycan Başkonsolosuna defalarca sözlü ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına yazılı olarak bu ziyaretten duyduğumuz rahatsızlığımızı bildirmemize rağmen hiçbir şey yapılmamıştır. Bu uyarımız yanlış tarafa çekilerek şahsımı ve teşkilatımızı Azerbaycan başkonsolosluğu mahkemeye vermiş, Iğdır Valiliğine de şikayette bulunmuştur” dedi.

ASİMDER Başkanı Gülbey’in mahkemeye verilmesi ve bölgeden uzaklaştırılma kararının Ermeni Diasporası ve ajanlarının ekmeğine yağ sürmek olduğu gibi ülke politikamızın da zararına olduğunu ayrıca, yabancı ülke diplomatlarına ırkdaş veya komşu ülke diplomatı adı altında çok taviz verilmekte olduğunu söyleyen Gülbey, “Dernek başkanlığı görevimin yanı sıra devlet memurluğu görevi de yapmamdan dolayı Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Iğdır Valiliğine yaptığı şikayet dilekçesiyle Bölgeden Çorum’a tayinimin çıkartılması farkında olmadan Ermeni Diasporasının ekmeğine yağ sürmüş ve sevindirmiştir” şeklinde konuştu.

