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Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı

MARDİN HABERLERİ  | 22.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Mardin’de bir aşiret düğününde korona virüs nedeniyle takılar damat ve geline takılması yerine sandığa atıldı.Mardin’de Paşavat Aşireti’nin mensubu olan Furkan Ayanoğlu’nun düğününde davetliler, korona virüs nedeniyle takıları bu sefer gelin ve damada değil, kurulan stantda bulunan sandığa isimlerini yazıp yerleştirdi.

Mardin’de bir aşiret düğününde korona virüs nedeniyle takılar damat ve geline takılması yerine sandığa atıldı.
Mardin’de Paşavat Aşireti’nin mensubu olan Furkan Ayanoğlu’nun düğününde davetliler, korona virüs nedeniyle takıları bu sefer gelin ve damada değil, kurulan stantda bulunan sandığa isimlerini yazıp yerleştirdi. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle yeni normalleşme döneminde vakaların artış göstermesi düğün sahiplerini tedirgin ediyor. Virüs bulaşma riskini en aza indirgemek isteyen Paşavat Aşireti’ne mensup Ayanoğlu ailesinden Furkan Ayanoğlu’nun düğünü yapıldı. Korona virüs tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğu aşiret düğününde gelin ve damat başta olmak üzere temasın oluşmaması için takılar düğün alanında kurulan takı standına yerleştirilen sandığa atıldı. Takı takmak isteyen misafirler, özenle hazırlanmış stantda bulunan mektup zarflarına takılarını yerleştirip isimlerini yazarak takı sandığına attı. Virüs bulaşı riskinin azaltılması için de kullanılan kalemler ayrı kullanılmayan kalemler ayrı bölümlerde bulundurularak tek kullanımlık kalemlerle takı takma işlemi gerçekleştirildi. Damadın yeğeni olan Hasip Ayanoğlu korona virüs bulaşı riskini en aza indirgemesi için tedbirleri en düzeyde tuttuklarını ifade etti. Ayanoğlu,”Korona virüs nedeniyle giriş esnasında davetlilerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayan davetlilere maske dağıttık. Sosyal mesafenin oluşması için de davetlilerin bulunduğu masalarda sınırlı sayıda kişiyi oturttuk. Virüs bulaşı riskini en aza indirgemek için de gelin ve damat dışında kimsenin sahnede oynamasına müsaade etmedik. Özellikle de özenle hazırlanmış olan takı standında bulunan sandığa takı takmak isteyen misafirler takılarını yerleştirerek düğünümüzü bu şekilde sonlandırdık. Sağ olsunlar misafirlerimiz de anlayışla karşıladılar. Düğünümüzü sorunsuz bir şekilde sonlandırdık” dedi.

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