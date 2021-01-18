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Aşırı avlanma hamsi fiyatlarını etkiliyor

18.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Bilinçsiz avlanmadan dolayı boyutlarında küçülme olan hamsilerde Karadeniz’de av yasağı uzatıldı.

Bilinçsiz avlanmadan dolayı boyutlarında küçülme olan hamsilerde Karadeniz’de av yasağı uzatıldı. Getirilen yasaktan dolayı Ege ve Marmara’da çıkan hamsilerin az olması sebebiyle tezgahlarda fiyatlar artmaya başladı.
Son zamanlarda medyada sıkça dile getirilen hamsi yasağı sadece Karadeniz’de uygulanıyor. Bilinçsiz avlanma sonucunda hamsilerin uygun büyüklüğe gelmeden tutulması tehlike arz ediyor. Uygulanan bu yasak doğrultusunda Marmara ve Ege bölgesinde tutulan hamsiler yeterli bollukta çıkmaması sebebiyle de tezgahlarda fiyat artışlarına gidiliyor. Vatandaşların bu fiyat artışlarından dolayı alternatif olarak sardalya ve ithal Norveç balığına yöneldiğini belirten balıkçı İsmail Bozkurt, “Televizyonda çıkan bazı haberlerde hamsinin tutulması yasak deniliyor. Bu doğru bir haber değil. Hamsinin bazı bölgelerde tutulması yasak. İstanbul Boğazı’ndan Gürcistan sınırına kadar yani Karadeniz’de hamsinin tutulması yasak. Bu yasak da boyutlarından dolayı getirildi. Ege bölgesi, Bandırma ve Erdek tarafında hamsinin tutulması serbest. Bu yasak tezgahlarımızı olumsuz etkiliyor. Halkımız da olumsuz etkileniyor. Hamsi fiyatları tutumu az olduğu için ister istemez yükseliyor. Tezgahlarda hamsi fiyatları 30 liradan 50 liraya kadar değişiklik gösterebiliyor. Tabi bu fiyatlar insanları zorluyor. İnsanlar da alternatif bir balık arıyor. İnsanlarımız bu durumda sardalya veya ithal Norveç balığına yöneliyorlar. Tabi bu durum bizi de zorluyor. Tezgahlarımızda sürüm olmuyor. Hem halk yönünden hem de satışı yönünden sıkıntı” dedi.

Tutulan hamsiler tezgahlara bile gelmiyor
Karadeniz bölgesinde tutulan hamsilerin boyutlarının çok ufak olduğunu ve bu balıkların tutulduğu zaman yeni nesilleri göremeyeceğini ifade eden İsmail Bozkurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Karadeniz bölgesinde hamsilerin boyutu çok ufak. Bu balık tutulduğu zaman yeni nesilleri göremeyecek. Çünkü neden? Aşırı derecede hamsi tutuluyor. Bu balıklar da zaten tezgahlara düşmüyor. Bu balıklarda hem boyut yönünden hem de et yönünden hiçbir şey yok. Tutulan balıklar yem fabrikalarına gidiyor. Bu yüzden hamsilerimiz Marmara ve Bandırma’dan geliyor. İster istemez de bu fiyatları olumsuz yönde etkiliyor. Şu an tezgahımızda hamsilerimizi 40 liradan satıyoruz.”

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