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Aşırı çay ve kahve tüketimi diş problemlerine sebep oluyor

ERZURUM HABERLERİ  | 20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Yalçın Genç, aşırı çay ve kahve tüketiminin diş problemlerine sebep olduğunu söyledi.Estetik diş hekimliğinde kullanılan diş beyazlatma işleminin estetik diş hekimliğindeki en önemli sorunlardan olan diş renkleşmelerini önlemeye yönelik olduğunu belirten Diş Hekimi Yalçın Genç, "Dişlerin doğal renkleri yıllarla ve kullanılan çay, kahve sigara etkisiyle koyulaşır.

Aşırı çay ve kahve tüketimi diş problemlerine sebep oluyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, aşırı çay ve kahve tüketiminin diş problemlerine sebep olduğunu söyledi.
Estetik diş hekimliğinde kullanılan diş beyazlatma işleminin estetik diş hekimliğindeki en önemli sorunlardan olan diş renkleşmelerini önlemeye yönelik olduğunu belirten Diş Hekimi Yalçın Genç, "Dişlerin doğal renkleri yıllarla ve kullanılan çay, kahve sigara etkisiyle koyulaşır. Bu dişlere porselen vs. yaptırmak yerine bleaching olarak da adlandırılan beyazlatma yöntemi uygulanır ve bu işlem sonunda dişler durumuna göre sekiz-on tona kadar açılır. Bleaching (diş beyazlatma) işleminde, dişin mine ve dentin tabakalarına nüfuz edilerek bu bölgelerde oluşan renklenmeler kaldırılıp, dişin rengi istenilen tona kadar beyazlatılabilmektedir" diye konuştu.
Diş Hekimi Genç, iki tip beyazlatma işlemi bulunduğunu ifade ederek, "Office Bleaching (Klinikte Diş Beyazlatma) ve Home Bleaching (Evde Diş Beyazlatma) Office Bleaching: Bu beyazlatma yöntemi; diş hekimi tarafından klinikte uygulanır. Dişe sürülen beyazlatıcı maddenin üzerine beyazlatmayı hızlandıran bir ışın uygulanır. Kullanılan beyazlatma jelleri genellikle karbonitperoksit ihtiva eder. Home Bleaching: Sizden alınan ölçülerle hazırlanan plakları günde bir kaç saat takarak beyazlatma işlemini evinizde yaparsınız. Doktorunuzun önerdiği miktardaki ağartma jelini plağın dişlerinizin ön yüzüne denk gelecek kısmına koyar, plağı ağzınıza yerleştirirsiniz. Ortalama 3 ila 6 günlük kullanım sonucu istediğiniz renge kavuşabilirsiniz. Evde yapılan ağartma yöntemiyle özellikle kanal tedavisi görmüş canız dişlerdeki koyu renk giderilemeyebilir. Ya da tetrasiklin lekeleri dediğimiz lekeler için sonuç alınmayabilir. Çünkü ağartma jelinin konsantrasyonu diş veya diş etlerinize zarar gelmesin diye düşük tutulmuştur. Home bleachingde kullanılan ağartma jelinin etken maddesi yüzde 10 -16-22 lik oranda carbomid peroksittir (CH4N2O2). Carbomid peroksit beyaz kristaller halindedir. Bu beyaz kristallerle su temasa geçtiğinde ağartıcı madde olan hidrojen peroksit açığa çıkar. Hidrojen peroksit de dişte ağartma işlemini yapan maddedir" şeklinde konuştu.

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