YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Aşırı sıcaklar hububat üretimini olumsuz etkileyecek

Aşırı sıcaklar hububat üretimini olumsuz etkileyecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarının hububat üretimini olumsuz etkileyeceği açıklandı.Manyas’ta geçtiğimiz haftalar da rüzgarla birlikte yağan yağmurlar sonrası hububatların yattığını, şimdi de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hububatta verimi düşüreceği açıklandı.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarının hububat üretimini olumsuz etkileyeceği açıklandı.
Manyas’ta geçtiğimiz haftalar da rüzgarla birlikte yağan yağmurlar sonrası hububatların yattığını, şimdi de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hububatta verimi düşüreceği açıklandı. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç yaptığı açıklamada "Malumumuz olduğu üzere bu yıl bölgemiz de yağış az, kar yağışı da olmadı. Bir de geçtiğimiz haftalarda yağan rüzgarla karışık yağmurlar ağırlıklı olarak arpa olmak üzere başakları ağır olan buğdayları da yere yatırdı. Şimdi de normallerin üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz, şimdi hububatta tane yapma dönemi, bu sıcaklar da başaklarda ki taneler yanar, gelişimi durur ve bu da ister, istemez verim kaybına yol açar” dedi.Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Manyas’ta 100 bin dekar alana yakın hububat ekimi yapıldığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:47
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.