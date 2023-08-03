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Aşırı sıcaktan bunalan başkentliler parklara akın etti

03.08.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu başkent Ankara’da serinlemek isteyen vatandaşların uğrak adreslerinden birisi de Kuğulu Park oldu.

Aşırı sıcaktan bunalan başkentliler parklara akın etti

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara’da vatandaşlar serinlemek için parkları tercih ediyor. Ankara’nın simgesi haline gelen Kuğulu Park aşırı sıcakta vatandaşlara nefes oluyor. Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığının 40 derecelere kadar çıkması vatandaşları serinlemek için alternatif yöntemler aramaya itti. Merkezi konumu ve kolay ulaşım imkanlarıyla Kuğulu Park Ankaralıların çokça tercih ettiği parkların başında geliyor.

Başkentin son günlerde aşırı sıcak olduğunu ve korunmak için sürekli olarak gölgelerde vakit geçirdiğini ifade eden Gürcan Ayla, "Ankara’da bugün oldukça sıcak bir hava var. bizde sıcaklardan kaçabilmek için gölge alanları tercih ediyoruz. özellikle son birkaç gündür Ankara’da çok bunaltıcı bir hava var. Geceleri uyumakta zorlanıyoruz. Bol bol sıvı tüketiyoruz ve sık sık ılık duş alarak sıcaklardan korunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte parklarda gölge alanları tercih ediyoruz” dedi.

Yıllardır Ankara’da yaşayan Erol Urhan, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olmasının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu ve toplum olarak bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini, insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade ederek insanların hava almaları için dışarıya çıkması gerektiğini ama sıcaklardan da korunmak için gölgelik alanları tercih etmesini gerektiğini ifade etti.


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