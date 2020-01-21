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  4. Aşırı terleme problemine altın iğne radyofrekans tedavisi

Aşırı terleme problemine altın iğne radyofrekans tedavisi

ERZURUM HABERLERİ  | 21.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Dr.

Aşırı terleme problemine altın iğne radyofrekans tedavisi

Dr. Ayfer Aydın, altın iğne radyofrekans tedavisi hakkında bilgi verdi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Altın iğne radyofrekans benim kliniğimde en sık kullandığım çok efektif ve çok ileri bir lazer teknolojisi. Aşırı Terleme tedavisinde de çok etkili bir tedavi yöntemi. Tüm hastalar henüz daha çok aşırı terleme tedavisinde botoks uygulamasına alışık oldukları için lazer teknolojisinin onlara sunduğu bu hizmetle yeni yeni tanışıyor. Ancak botoks aşırı terleme tedavisinde en sık kullandığımız en etkili tedavi olsa da etkileri geçicidir” dedi.
Botoks ile aşırı terleme tedavisinin 6 ay ve maksimum 1 yıl içinde etkisi sona erdiğini ve hastanın tekrar terlemeye başlayabildiğini ifade eden Dr. Aydın, “Oysaki Altın iğne radyofrekans lazer ile aşırı terleme tedavisin de sonuçlar kalıcıdır. Altın iğne radyofrekans benim için yüzyılın buluşu ve Aşırı Terleme Tedavisin de özellikle daha uzun süreli ve kalıcı tedavi isteyen hastalar için çok etkili bir lazer tedavisidir” şeklinde konuştu.

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