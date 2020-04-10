Aşırı terleme tedavisinde lazerle kesin çözüm

Dr. Ayfer Aydın, aşırı terleme problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, "Aslında terleme fizyolojik bir durumdur. Hepimiz terleriz ve yolla çok sayı da toksin atarız. Yani terlemek normal ve sağlıklı bir durumdur. Ancak terlemek bazen yaşam standartlarını bozacak düzeye fazla olduğunda Aşırı Terleme Hiperhidrozis dediğimiz tedavi gerektiren bir hal alır. Yüzde 90 aşırı terlemeye neden olan sebep bulunamaz. Kişiye özel bir durumdur. Sempatik sistemi biraz fazla çalışan, biraz sensitive hassas utangaç insanlarda daha sıklıkla görülür. Yüzde 10 sıklıkta ise altta yatan bir hastalığa bağlı Aşırı Terleme gelişebilir. Dolayısıyla Altta yatan sebeplerin tetkik edilmesi önemlidir. En sık Aşırı Terlemeye neden olan hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. Tiroid bezinin aşırı çalışması(Hipertroidi) ,Sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması, Şeker hastalığı, Menopoz, Aşırı kilolu olmak , Kullanılan bazı ilaçlar, Tüberküloz, Lösemi, HIV/AIDS hastalığı gibi bir çok nedene bağlı aşırı terleme gelişebilir" dedi.

Aşırı terlemenin en sık el-ayak ve koltuk altlarında görüldüğünü ifade eden Dr. Aydın, "Ellerde aşırı terleme şikayeti olduğunda İnsanlarla el sıkışmak, tokalaşmak sorun haline gelir. Çoğu hasta yazı yazamadığından, uzun süren sınavlarda kağıt üzerine mendiller peçeteler koyarak yazı yazmaya çalıştıklarından ve hatta iş yaşamlarının çok ciddi etkilendiğinden şikayet ederler. Ayaklarda aşırı terleme; hastalar daha çok ayakkabı giymekte zorluk, terlik ve ayakkabı içinde ayağın kayması ve sıklıkla kötü ayak kokusu yaptığından şikayet ederler. Ayaklarda Aşırı Terleme; ayaklarda hep ıslaklık ve nem yaptığından Mantar enfeksiyonu gelişimi için zemin hazırlar. Hem ayak parmak aralarında hem de ayak tırnaklarda mantar enfeksiyonu kolaylıkla gelişir. Koltuk altında aşırı terleme; Hastalar daha çok Kötü Kokudan ve bu bölgeden su akar gibi terledikleri için terin kıyafetlerinden kötü bir ıslak leke görüntü oluşturmasından şikayet ederler. Koltuk altı aşırı terlemesi olan çoğu hastam yanımda yedek kıyafet taşıyorum su gibi terliyorum ve kıyafetim özellikle öğlen saatlerinde su içinde kalıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorum diye şikayet ederler" diye konuştu.

Terleyen kişilerin en çok rahatsız olduğu konulardan diğerinin de terin kokması olduğunu kaydeden Dr. Aydın, "Sosyal hayatı oldukça zorlaştıran bir durumdur. Kişiyi, toplum içinde sıkıntılı bir ruh haline sokar. Bu ruhsal bozukluğun yanında; Aşırı terleme bakterilerin ve mantar enfeksiyonlarının gelişmesi içinde zemin oluşturur. Aşırı terleyen bölgeye 1cm aralıklarla botoks enjekte edilir. Öncesinde İyot-Nişasta testi yapılarak da aşırı terleyen alan tespit edilebilir. Botoks bu alanda normalden çok çalışan ve bu nedenle aşırı terlemeye neden olan sempatik duyarlılığı azaltır ve aşırı terleme durur. Son derece güvenli bir yöntemdir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Aşırı terleme tedavisinde uygulanan bu botoks tedavisinin ortalama etki süresi 6-8 aydır. 1yıl kadar süreli etkili olan hastalarda olmaktadır. Kişinin sosyal yaşamını sıkıntıya sokan zaman zaman kabus olan bu aşırı terleme çok kısa süren bu botoks uygulaması ile çok etkili bir şekilde tedavi edilmiş olur. Altın iğne radyofrekans benim kliniğimde en sık kullandığım çok efektif ve çok ileri bir lazer teknolojisi. Aşırı Terleme tedavisinde de çok etkili bir tedavi yöntemi. Tüm hastalar henüz daha çok aşırı terleme tedavisinde botoks uygulamasına alışık oldukları için lazer teknolojisinin onlara sunduğu bu hizmetle yeni yeni tanışıyor. Ancak botoks aşırı terleme tedavisinde en sık kullandığımız en etkili tedavi olsa da etkileri geçicidir. Botox ile aşırı terleme tedavisi 6 ay ve maksimum 1 yıl içinde etkisi sona erer ve hasta tekrar terlemeye başlayabilir. Oysaki Altın iğne radyofrekans lazer ile aşırı terleme tedavisinde sonuçlar kalıcıdır. Altın iğne Radyofrekans benim için yüzyılın buluşu ve Aşırı Terleme Tedavisinde özellikle daha uzun süreli ve kalıcı tedavi isteyen hastalar için çok etkili bir lazer tedavisidir" açıklamalarında bulundu.

