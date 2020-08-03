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Aşırı yağışlar sele sebep oldu

ARDAHAN HABERLERİ  | 03.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Ardahan’da uzun süre şiddetli bir şekilde devam eden yağmurlar beraberinde seli getirdi.

Aşırı yağışlar sele sebep oldu

Ardahan’da uzun süre şiddetli bir şekilde devam eden yağmurlar beraberinde seli getirdi. Kurban bayramın ikinci gününden beri yağmur yağışının etkisi altında kalan Çıldır’dan aşırı yağışlar sele sebep oldu.
Kurban bayramının ikinci gününden beri aralıklarla yağan yağmur, şiddetini arttırarak devam etti. Özellikle Gölebakan köyü ve çevresinde etkili olan yağmur şiddetini arttırması ile birlikte sele sebep olarak bir çok alanı tahrip etmiş oldu.
Yaklaşık olarak 30 dakika hiç durmadan devam eden yağmur yağışı, dolu yağışı ile birlikte şiddetini arttırması su baskınlarına sebep oldu. Bir çok vatandan evlerini su basmasına karşı küreklerle önlem alırken bir çok vatandaşında evlerinde çeşitli tahribatlar yaşandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı selde maddi zararlar meydana geldi.

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