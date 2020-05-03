Asırlar öncesinin pandemi hastanesi: Miskinler tekkesi

EDA ÖZDENER - Anadolu'da salgın hastalıkla mücadeleyi ve hastaların karantina altına alınmasını sağlayan ilk şifahaneler, 700 yıl önce Sivas'ta kuruldu.

Bir vakfa bağlı olarak kurulan ve devrin illeti cüzzamın tedavi edilmesi nedeniyle "miskinler tekkesi" diye adlandırılan şifahanelerde, tek kişilik karantina odaları ve 14 günlük tecrit süresiyle hastalıkla savaşılıyordu.

Sivas'tan sonra İstanbul, Bursa, Erzincan, Konya, Kayseri, Şam ve Halep'te de açılan miskinler tekkesinde, her sosyal sınıftan hastanın tedavisi ve ulaşımı, ilgili vakıf tarafından ücretsiz sağlanıyordu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün bünyelerindeki vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Yüzyıllar öncesine uzanan vakıf kültürünün, eski devirlerdeki salgın hastalıklarda da önemli misyonlar yüklendiğine işaret eden Ersoy, Osmanlı arşivlerine göre ilk pandemi hastanesinin 1321'de Sivas'ta kurulduğunu belirtti.