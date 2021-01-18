Asırlık Antalya Hükümet Konağı geçmişe ışık tutuyor

LEVENT KİŞİ - Antalya'da uzun yıllar okul, 2007'den itibaren hükümet konağı olarak kullanılan 106 yıllık yapı mimari özellikleriyle ilgi çekiyor.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan "Kültür Yolculuğu" isimli kitapta yer alan bilgilere göre, Antalya Hükümet Konağı, dünyada sıkça görüldüğü gibi resmi kurum tarafından kullanılan tarihi bina örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı kullanılarak restorasyon ve basit onarımları gerçekleştirilen ve hükümet konağı olmadan önce Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu olarak kullanılan bina, köklü geçmişinin izlerini taşıyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1915-1916'da "Kadıpaşalar" lakabıyla bilinen İbradılı bir aile tarafından bağışlanan araziye Antalya Mutasarrıfı Sabur Sami Paşa tarafından yaptırılan okul binası, halk arasında "Gazi Mimar Kemal Okulu" olarak da biliniyor.

İnşaat işlerinde zamanın amele taburundan (inşaat askerlerinden) faydalanılan ve "İttihat ve Terakki Mektebi" adını alan okulun doğu cephesindeki duvarına konulan kitabede, eski Türkçe ile "İttihat ve Terakki Mektebi 1331" yazısı yer alıyor.