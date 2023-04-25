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Asırlık camiye ve ormanlarına gözü gibi bakıyorlar

25.04.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesindeki Çiçekli Köy sakinleri, 1800’lü yıllardan kalma ecdat yadigarı camiyi ve hemen bitişiğindeki ormanlık alanı koruyarak, bugünlere kadar nesilden nesile taşıdı.

1860’lı yıllarda Bosna’dan göç ederek İzmir’e gelen göçmenlerin yerleştiği Bornova’daki Çiçekli Mahallesi’nde, Sultan Abdülhamit’in talimatlarıyla 1878 yılında yapılan ve köyün adını taşıyan tarihi cami günümüze kadar korunarak geldi. Vatandaşlar bir yandan ecdat yadigarı camiyi korurken, bir yandan da ormana sahip çıkıyor. Çiçekli Mahallesi’nin sırtını yasladığı ormanlık alan, uzun yıllardır çeşitli yangın tehlikeleri atlatsa da, köylünün bilinçli ve fedakar çalışmaları sonucu yanmaktan defalarca kurtarıldı. Çiçekli Köyü Muhtarı Zeki Güler, tarihi cami gibi ormanlara da sahip çıkarak gelecek nesillere eser bırakmak istediklerini ifade etti.

“ORMAN YANGINLARINA KARŞI KURDUĞUMUZ GÖNÜLLÜ YANGIN SÖNDÜRME EKİBİMİZ VAR”

Dedelerinin aktardığına göre Padişah Abdülhamit’in bu köyde mola verdiğini, halkla yaptığı sohbet sırasında köy halkının cami istediğini ve bu isteğin yerine getirilmesi için Abdülhamit’in talimat verdiğini, bunun üzerine 1878 yılında da caminin açıldığını söyleyen Çiçekli Köyü Muhtarı Zeki Güler, “Tarihimize sahip çıktığımız gibi doğamıza, ormanlarımıza da sahip çıktık ve çıkmaya da devam ediyoruz. Çok küçük yaşlardan beri hatırladığım, köyümüzün arkasındaki ormanlık alanda sayısız yangın çıkmıştır. Hepsine de 7’den 70’e koşarak söndürmeye gitmişizdir. Orman yangınlarının en büyük sebebi ihmal ve dikkatsizlik insan hatasıdır. En büyük endişemiz ormana gelen piknikçiler, ormana giriş yasaklarının başlaması da 1 Haziran 31 Ekim arası. Sürekli uyarıyoruz. 2019 Yılından buyana muhtarlık yapıyorum. 19 kişilik orman yangınlarıyla mücadele için gönüllü yangın ekibi kurduk ve o ekibin başında ben de varım. Tıpkı bu tarihi camimiz gibi ormanlarımıza da sahip çıktıkça gelecek nesillere eser bırakacağız” dedi.

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