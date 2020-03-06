Asırlık dikiş makinelerine hayat veriyor

Sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini ifade eden Sapan, "Aradan geçen 25 yıla rağmen işime ilk günkü aşk ve heyecanla bağlıyım. Ata yadigarı olan asırlık dikiş makinelerini atıl vaziyetten kurtararak tekrardan motor yardımıyla faal hale getiriyorum. Mesleğim güzel fakat Adıyaman'da çırak bulmakta da zorlanıyorum." dedi.

Günümüz teknolojisine yenik düşmemek için can ve başla çalıştığını aktaran Sapan, mesleğe olan ilginin her geçen gün azaldığını belirtti.

Eski dikiş makinelerinin sehpası büyük ve ayakla çalıştığından dolayı ev ve dükkanında çok yer kapladığını anlatan Sapan, "Ben de ayaklı dikiş makinelerine mobilya parçaları tasarladım. Ayrıca bu parçalara küçük bir sandık ve motor bağlayarak ev ve iş yerlerinde daha az yer kaplamasını sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Sapan, yaptığı çalışmaların müşterilerinin ilgisini çektiğini belirterek, elinden geldiğince işini sürdüreceğini dile getirdi.

