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Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.10.2020 08:46 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Bayburt 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.
Ata sporu cirit geleneği Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılmaya devam ediyor. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Bayburt 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.
Atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor.
Erzincan’ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 2 takım mücadele etti. Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Bayburt 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun katılım sağlandığı müsabakada seyirciler adeta nefeslerini tutarak izledi.
Oynanan karşılaşmadan önce bir açıklama yapan Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, Bayburt ekibine hoş geldin diyerek önceki gün hayatını kaybeden Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kalkan’a Allah rahmet dileyip dualar etti. Daha sonra ise her iki kulübün başkanları, günün anlamına binaen birbirlerine hediye taktim ettiler.
Maça ilgi yoğundu
Korona virüs salgını dolayısıyla uzun zamandır toplu organizasyonlarının yapılmadığı Erzincan’da çocuk yaşlı, 7’den 70’e bütün vatandaşlar, heyecanlı geçen cirit müsabakasını ilgiyle izlediler. Atlı cirit müsabakalarında ciritçilerin sergilediği performans ise görenleri oldukça etkiledi.
Bayburt 15 Temmuz Atlı Spor Kulübünün tecrübeli sporcularından Kamil Altıparmak’da yaklaşık 30 yıldır cirit oynadığını ifade ederek amaçlarının ata sporu olan ciriti yaşatmak olduğunu söyledi.

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