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Asırlık ‘Hukuk Çınarı’ vefat etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.12.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde 57 yıldan bu yana Avukat olarak çalışan Külter Gültekin Tüfekçioğlu 86 yaşında vefat etti.Kütahya Barosu’nun en eski avukatlarından 92 sicil numaralı Külter Gültekin Tüfekçioğlu’nun prostat hastalığından tedavi gördüğü belirtildi.

Asırlık ‘Hukuk Çınarı’ vefat etti

Kütahya’nın Simav ilçesinde 57 yıldan bu yana Avukat olarak çalışan Külter Gültekin Tüfekçioğlu 86 yaşında vefat etti.
Kütahya Barosu’nun en eski avukatlarından 92 sicil numaralı Külter Gültekin Tüfekçioğlu’nun prostat hastalığından tedavi gördüğü belirtildi. Merhum Tüfekçioğlu’nun kendisi gibi Avukat olan oğlu Salih Tüfekçioğlu, babasının severek icra ettiği Avukatlık mesleğini hayatının son günlerine kadar devam ettirdiğini söyledi.
Simav’ın asırlık hukuk çınarı Tüfekçioğlu, yakınlarının katıldığı bir cenaze töreniyle, Yeni Mahalle Kabristanı’nda toprağa verildi.

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