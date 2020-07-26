Asırlık kalem işlemeleri "kalemkar Zeki"nin elinde hayat buluyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa etmeden 20 yıl önce yaptığı Cedid Ali Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmalarında ortaya çıkarılan 5 döneme ait kalem işlemeleri, "kalemkar Zeki"nin elinde hayat buluyor.

Mesleğe 1999 yılında amcasının yanında çıraklıkla başlayan, kısa sürede ustalarından kalemkarlığı öğrenen Ben, işini ilk günkü heyecan ve sevgiyle sürdürüyor.

Ben, meslek hayatınca Mimar Sinan'ın inşa ettiği bazı yapılar ile Ayasofya, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, camiler ve yurt dışındaki bazı Osmanlı yapılarında görev aldı.

- "Tarihi yapılarda çalışmanın manevi değeri yüksek"

Ben, AA muhabirine, mesleğinde 22 yılı geride bıraktığını söyledi.

Henüz 15 yaşlarındayken Topkapı Sarayı'nda çalışan ustaları gördüğünde hayaller kurduğunu anlatan Ben, 18 yaşında da amcasının teşvikiyle mesleğine heyecan ve hevesle başladığını anlatarak, "İşe başlarken en önemlisi sevgidir. Gece yastığa başını koyduğunda o işi düşünmen lazım. Ben bu şekilde işe başladım. Özellikle tarihi yapılarda çalışmanın manevi değeri çok yüksek. Bir eseri gün yüzüne çıkardığımda çok heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum." dedi.