YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

Sakarya'da kuru kahveci Ertan Tanyeri, dedesinin kurduğu ve bir dönem babasının işlettiği 100 yıllık dükkanda üçüncü nesil olarak Türk kahve kültürüne katkı sağlıyor - Ertan Tanyeri: - "Dünya kahveleri üzerinde çocuklarımla çalışıyoruz. Beraberce yorumluyoruz, beraberce tadıyoruz. Onlar da bu işin hassasiyetini alıyorlar"

VİLDAN KARAKAŞ - Sakarya'nın tarihi kuru kahvecisi, geleneksel yöntemlerle kavrulmuş Türk kahvesi ve birçok çeşitle bir asırdır müşterilerine hizmet veriyor.

İşletme sahibi Ertan Tanyeri, dedesinin, Cumhuriyet'ten önce kurduğu dükkanında üçüncü nesil olarak, Türk kahve kültürüne katkı sağlıyor.

Kahve dükkanını babasından devralan Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şehrin böyle bir kuru kahvecisi olduğunu söyledi.

Tanyeri, "Dedemin ve babamın zamanından beri burası kahve tiryakilerinin uğrak yeridir. Kahve burada günlük kavruluyor ve öğütülüyor. Kahvede esas olan; kahvenin çekilmesi, öğütülmesi değil, yeni kavrulmuş olmasıdır. Yeni kavrulmuş, yeni öğütülmüş kahve, fincana yeni döküldüğü zaman, işte o an gerçekten kırk yıl hatırı olan bir kahve içilmiş olur." ifadelerini kullandı.

Kahve tutkunlarının taze kahve içebilmek için, kahvesini bu tür işletmelerden az az, sık sık alması gerektiğini anlatan Tanyeri, "Evinizde, iş yerinizde kahve kavanozunuz öyle olacak ki sabah kahvesini içeceksiniz, akşam kahvesini içeceksiniz, kahveciye tekrar gitme ihtiyacı duyacaksınız." dedi.

- "Kahve kavurmak bir sanattır"

Kahve kavurmanın, duyu organlarının tamamının kullanıldığı bir sanat olduğunu belirten Tanyeri, "Kahve kavurmak bir sanattır. Kahve çekirdeğinin seçimi ve kahveyi kavururken dikkat edilmesi gereken hususlarda duyu organlarınızın tamamını kullanıyorsunuz. Çıtırtısını takip ediyorsunuz, kokusunu takip ediyorsunuz, gözünüzle kavrulma derecesini takip ediyorsunuz. Yani müşterinin istediğine göre az kavrulmuş, orta kavrulmuş, çifte kavrulmuş şeklinde, duyu organlarınızla takip ederek çıkarıyorsunuz." diye konuştu.

Dedesinden kalma kuru kahve dükkanını işletmeyi sürdüren Tanyeri, 4. kuşak olarak kızlarının kahveyle oldukça ilgili olduklarını dile getirdi.

Kızlarının İstanbul'da hukuk fakültesinde okuduklarını, bu vesileyle oradaki kahve festivallerini takip ettiklerini, boş zamanlarında ise kafelerde çalışarak kendilerini bu alanda geliştirdiklerini anlatan Tanyeri, "Dünya kahveleri üzerinde çocuklarımla çalışıyoruz. Beraberce yorumluyoruz, beraberce tadıyoruz. Onlar da bu işin hassasiyetini alıyorlar." dedi.

- "Mecburen nohutlu kahve pişirilirdi"

Ertan Tanyeri, bu mesleği sürdürmedeki en önemli amacının Türk kahve kültürüne hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Türk kahve kültürünün, gelecek nesillere bozulmadan taşınmasının önemini vurgulayan Tanyeri, "Bana dedelerimin ve babamın bıraktığı bu mesleği sürdürmek bir emanetse Türklerin de Türk gencinin de bu kültüre sahip çıkması onların da vazifesidir." diye konuştu.

Mesleğe ilk başladığı 1970'li yıllarda kahve bulmanın çok zor olduğunu, bu sebeple insanların kahveyi ölçülü kullanmak için kavrulup öğütülmüş nohutla karıştırarak tükettiğini belirten Tanyeri, "O kavrulan nohuda o günlerde, yalancı kahve deniyordu ama cezveler boş, fincanlar boş, insanlar sohbet istiyor, muhabbet istiyordu. Kahve içilecek muhabbet oluşacak. Mecburen nohutlu kahve pişirilirdi." ifadelerini kullandı.

Bu dönemlerin geride kaldığını, artık dünyanın kahve üreten birçok ülkesinin ve farklı yöresel kahvelerin olduğunu aktaran Tanyeri, Türk kahve kültürüne hizmet etmek varken, gidip de katkılı kimyasal içeren karışımlar içmenin bir anlamının olmadığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı Erten Tanyeri Sakarya Tanyeri Kuru Kahveci

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi

Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:17
İkindi
16:11
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Sakarya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Yenikent
Gonca Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Şerif Eczanesi
Merkez
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara’daki ziyaretlerle sürdürecek

Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara’daki ziyaretlerle sürdürecek

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı

Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.