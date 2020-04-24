Malatya’da Asırlık Nineye doğum günü sürprizi yapılarak, yaş pasta ile doğum günü kutlandı.

Malatya’nın Arguvan ilçesi Hasar Mahallesinde, korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan, 7 çocuğu ve 26 torunu olan 100 yaşındaki Medine Kızılyar’ın doğum gününü, Vefa Sosyal Destek Grubu olarak, İlçe jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Nüfus Müdürü Ali Ekber Alman, Mal Müdürü Yasın Karayıldırım kutladı. Ellerinde yaş pastayla yaşlı teyzeye kapısını çalarak doğum gününü kutlayan yetkililer, efa Sosyal Destek Grubu olarak asırlık nineye sürpriz yaptı.

Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür eden Medine Kızılyar, “Devletimizden Allah razı olsun. Doğum günümde beni unutmamışlar. Vatandaşına yardım ediyorlar. Bu vatan bizim. Hepimizin birbirimize kardeşçe olalım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

