YURTHABER
  4. Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.01.2020 07:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde bir asırdır devam eden ’Oda kültürü’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor.Her hafta köy odasında toplandıklarını belirten Günlüce köyü sakinlerinden Ümit Ünver, ’’Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi daim kılmak.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde bir asırdır devam eden ’Oda kültürü’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
Her hafta köy odasında toplandıklarını belirten Günlüce köyü sakinlerinden Ümit Ünver, ’’Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi daim kılmak. Burada toplanan arkadaşlarımızın bir çoğu Tavşanlı ve Kütahya’dan katılmaktadır. Bu soğuk kış gününde, kar kış demeden her hafta toplanmaktayız. Ayrıca bu toplantıların kattığı en önemli özelliklerden bir tanesi köyde bulunan bir çok çeşmenin tekrardan restore edilmesi ve maddi durumu kötü olan köylülere yardım edilmesi. Son toplanmamızda aldığımız karar gereği çeşmelerimizi elimize kazma kürek alarak hep birlikte düzeledik. Oda kültürümüzün bir diğer değişmez özelliği ise her hafta bir hanemizin kültürel yemeklerimizden oluşan bir davet düzenlemesidir’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
DPÜ‘de Kalite Danışma Kurulu toplantısıDPÜ‘de Kalite Danışma Kurulu toplantısı
Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyaretiEmet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin imece usulü karla mücadelesi

Köylülerin imece usulü karla mücadelesi

Kayseri Tabip Odası’ndan “ Doğu Türkistan” Konferansı

Kayseri Tabip Odası’ndan “ Doğu Türkistan” Konferansı

Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Beylikdüzü’nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyor

Beylikdüzü’nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyor

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.