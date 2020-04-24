Aşk 101’in Sinan’ı Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk 101 oyuncuları!

Netflix’teki ilk Türk gençlik dizisi olan Aşk 101 yayımlandı. Tartışmalara ve protestolarla başlayan diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Aşk 101 oyuncuları özellikle ilgi çekiyor. Örneğin Sinan karakterini canlandıran Kubilay kimdir araştırılıyor. İşte oyuncunun kariyerinden detaylar...

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri alarak eğitimini tamamlamıştır. Dedemin İnsanları sinema filminde konuk oyuncu olarak yer almış ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Kayıp Şehir dizisinde oynamış ancak 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Karagül dizisi ile oyunculuğunu kanıtlamayı başarmıştır. Fox Tv yeni sezonunda yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Fırat karakterini canlandırmaktadır. Boyu 1.77 kilosu ilse 69'tur.

MERT YAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDADIR?

Genç oyuncu 27 yaşındadır.

MERT YAZICIOĞLU NERELİDİR?

Genç oyuncu İstanbulludur.