MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk iddiaları gündemdeydi! Burcu Özberk Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan edildi

Aşk iddiaları gündemdeydi! Burcu Özberk Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan edildi

17.03.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Burcu Özberk ve Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipleşmeye başlaması aşk iddialarını ortaya çıkarmıştı. İtalya basını güzel oyuncuyu Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan etti.

Aşk iddiaları gündemdeydi! Burcu Özberk Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan edildi

Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan'la başrolü paylaşan Burcu Özberk aşk hayatı ile de gündemde. Özberk’in adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ile aşk iddialarına karışmıştı.

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk'in Instagram’da takipleşmesi aşk iddialarını da hemen beraberinde getirmişti.

zs

İtalya basını bu durumu manşete taşıdı ve güzel oyuncunun Zaniolo’nun sevgilisi olduğu şeklinde haberler yaptı.

burcu

23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği haberi çok konuşulmuştu.

nn

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nın Seyran'ından yatak pozları! Sere serpe uzandıYalı Çapkını'nın Seyran'ından yatak pozları! Sere serpe uzandı
Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her ayrıntısı paylaştıSütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her ayrıntısı paylaştı
Yargı'nın Savcı Pars'ı tek tek açıkladı! "Bu zararı hak etmiyorum"Yargı'nın Savcı Pars'ı tek tek açıkladı! "Bu zararı hak etmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk kraliçe sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

Ben bunu duydum, nutkum tutuldu

Ben bunu duydum, nutkum tutuldu

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.