Aşk iddiaları gündemdeydi! Burcu Özberk Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan edildi

Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan'la başrolü paylaşan Burcu Özberk aşk hayatı ile de gündemde. Özberk’in adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ile aşk iddialarına karışmıştı.

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk'in Instagram’da takipleşmesi aşk iddialarını da hemen beraberinde getirmişti.

İtalya basını bu durumu manşete taşıdı ve güzel oyuncunun Zaniolo’nun sevgilisi olduğu şeklinde haberler yaptı.

23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği haberi çok konuşulmuştu.





