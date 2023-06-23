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Aşk iddiaları yeniden alevlendi! Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de tatile çıktı...

23.06.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sezon boyunca gösterdiği performansı taraftarların beğenisini toplamıştı. Sarı - kırmızılı yıldızın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Bir dönem sık sık birlikte görüntülenen ancak ayrıldıkları iddia edilen ikili, Miami'de beraber tatile çıktı. İşte detaylar...

Aşk iddiaları yeniden alevlendi! Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de tatile çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Arsenal'den kadroya katılan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'nın adı transferde sıkça anılıyordu. Uruguaylı yıldızın ismi bir yandan da ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk iddialarına karışmıştı.

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Türkiye'de birçok kez birlikte görüntülenen ikili için aşk yaşadıklarına dair haberler gündeme gelmişti.

Ancak Torreira ve Devrim Özkan'dan art arda gelen paylaşımların ardından iki isim arasındaki ilişkinin sona erdiği öne sürülmüştü.

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Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de beraber tatile çıktı. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.

Bu görüntüler sonrasında Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında yeniden bir aşk yaşandığı öne sürüldü.


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