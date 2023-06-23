Aşk iddiaları yeniden alevlendi! Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de tatile çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Arsenal'den kadroya katılan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'nın adı transferde sıkça anılıyordu. Uruguaylı yıldızın ismi bir yandan da ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk iddialarına karışmıştı.

Türkiye'de birçok kez birlikte görüntülenen ikili için aşk yaşadıklarına dair haberler gündeme gelmişti.

Ancak Torreira ve Devrim Özkan'dan art arda gelen paylaşımların ardından iki isim arasındaki ilişkinin sona erdiği öne sürülmüştü.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de beraber tatile çıktı. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.

Bu görüntüler sonrasında Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında yeniden bir aşk yaşandığı öne sürüldü.



