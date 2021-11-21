"Aşk yolunda: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi"nin oyuncuları Malatyalılarla buluştu

Romantik komedi filmi "Aşk yolunda: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" filminin oyuncuları, çekimlerin gerçekleştiği Malatya'da seyirciyle bir araya geldi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen etkinliğe, filmin başrol oyuncularından Bora Cengiz ile oyuncular Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, film gösterimi öncesi, geçen yıl ilçede birçok dizi ve filmin çekildiğini belirtti.

İlçenin doğasının film ve dizilere uygun olduğunu aktaran Çınar, "İlçede çekilen film ve dizilerin en önemlilerinden bir tanesinin gösterimini burada birlikte izlemiş olacağız. Yeşilyurt'ta çekilen, ilçenin tarihini, kültürünü, coğrafyasını, geleneklerini anlatan ve ilçedeki birçok görselin ön planda olduğu güzel bir film izleyeceğiz." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Bora Cengiz ise Malatya'yı gezme fırsatı bulduğunu ve kenti beğendiğini söyledi.

Cengiz, "Burada kaldığımız müddetçe her şey çok keyifliydi. Elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmadılar. Burada böyle bir filmin içinde olmaktan çok mutluyum. Bu gösterim vesilesiyle de aranızda olduğumuz için mutluyum." dedi.

Oyunculardan Alev Oraloğlu da Malatya'da daha önce tiyatro gösterimlerine katıldığını ifade etti.

Malatya'yı beğendiğini ve özlediğini aktaran Oraloğlu, "Malatya'ya gelmeyeli yıllar oldu, müthiş bir değişim olmuş. Çok büyümüş. Eskilere özlem de var ama gelişim güzeldir. Burada film çevirmekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu da filme yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu filme son anda misafir sanatçı olarak geldim. Küçük de olsa bir sahnede oynadım ve Malatya'da çekilmesinden dolayı ayrıca onur ve gurur duydum." dedi.

Seçil Çömlekçi'nin "Bizimkisi Bir Ah Hikayesi" adlı kitabından sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı filmin başrollerinde Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz rol alıyor.

