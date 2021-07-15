Aşka tam gaz devam! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın ciddi kalamadığı anlar hayranlarını da çok güldürdü

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet", kısa sürse de oyuncularına pek çok kapı açtı. Genç kadrodan Deniz Işın, şu an hem Exxen için yeniden çekilen "Leyla ile Mecnun"da başrole seçildi hem de BluTV için yeni bir dizi hazırlıyor. Dizideki rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın isimleri ise yeni sezonun en iddialı projeleri için geçiyor. Ama Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan bu dizide sadece iş fırsatı değil aşk da kazandı. İlişki yaşamaya başlayan ve bunu herkesten gizleyen çift, geçtiğimiz ay Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. O günden beri de hemen hemen hiç ayrılmadılar ve pek çok paylaşım yaptılar. Ama son dönemde araya iki haftalık bir ayrılık girdi. Biri Bodrum'da biri Alaçatı'da olan aşıklar, Bodrum'da tekrar bir araya geldi.

"Ciddi kalma süremiz"

Eğlenceli paylaşımlarıyla bilinen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, bu kez romantik bir fotoğrafa imza attı. Ama hemen ardından yine bir gülme krizi geldi.

"Ciddi kalma süremiz 1 saniye." diyen Serkay Tütüncü, hayranlarını yine çok güldürdü.

