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Aşka tam gaz devam! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın ciddi kalamadığı anlar hayranlarını da çok güldürdü

15.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu çift Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, aşklarına tam gaz devam ediyor. Kısa bir ayrılık yaşayan ikili Bodrum'da tekrar bir araya gelip aşk tazeledi.

Aşka tam gaz devam! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın ciddi kalamadığı anlar hayranlarını da çok güldürdü

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet", kısa sürse de oyuncularına pek çok kapı açtı. Genç kadrodan Deniz Işın, şu an hem Exxen için yeniden çekilen "Leyla ile Mecnun"da başrole seçildi hem de BluTV için yeni bir dizi hazırlıyor. Dizideki rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın isimleri ise yeni sezonun en iddialı projeleri için geçiyor. Ama Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan bu dizide sadece iş fırsatı değil aşk da kazandı. İlişki yaşamaya başlayan ve bunu herkesten gizleyen çift, geçtiğimiz ay Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. O günden beri de hemen hemen hiç ayrılmadılar ve pek çok paylaşım yaptılar. Ama son dönemde araya iki haftalık bir ayrılık girdi. Biri Bodrum'da biri Alaçatı'da olan aşıklar, Bodrum'da tekrar bir araya geldi.

"Ciddi kalma süremiz"

İlayda Alişan Serkay Tütüncü

Eğlenceli paylaşımlarıyla bilinen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, bu kez romantik bir fotoğrafa imza attı. Ama hemen ardından yine bir gülme krizi geldi.

Serkay Tütüncü ilayda Alişan

"Ciddi kalma süremiz 1 saniye." diyen Serkay Tütüncü, hayranlarını yine çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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