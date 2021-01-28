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Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış, Covid-19 aşısı oldu

28.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Aşkale Belediye Başkanı Dr.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış Covid-19 aşısını yaptırdı.
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale Toplum Sağlığı Merkezi’i de Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye’ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Yaptırmış aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın bir takvimi var. Bu takvimde ilk önce Sağlık personellerinin aşılanması hedefi içerisinde bende eski bir Sağlık personeli olmam münasebeti ile belirlenen randevü ile aşımızı gönül rahatlığı içerisinde yaptırdım. Vatandaşlarımız aşı konusunda asla endişe duymasınlar ve belirlenen tarihlerle de gelip aşılarını yaptırsınlar. Asılsız haberlere asla itibar göstermesinler. Ben devletime sonuna kadar güveniyorum ve aşımı yaptırıyorum. Bu vesile ile tekrar tekrar söylediğimiz ve minnet duyduğumuz başta Sağlık personellerimize ve kolluk güçlerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

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