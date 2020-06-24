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Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 24.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Aşkale Belediyesinin tedbirleri devam ediyor.Bugün sabah itibarı ile Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı binası başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, kahveler, toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Çin’in Wuhan kentinden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Aşkale Belediyesinin tedbirleri devam ediyor.
Bugün sabah itibarı ile Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı binası başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, kahveler, toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, "11 Mart itibarı ile ülkemizde etkili olmaya başlayan korona virüs salgını sonrası ilçemizde Kaymakamlığımız ile birlikte ilk günden bu güne kadar birçok tedbirler aldık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve daha güvenli olmaları konusunda birçok adımlar attık. Şükürler olsun ki aldığımız tedbirler karşısında çok ciddi vakalar yaşamadık. Vatandaşlarımızın toplu olarak kullandıkları kahvehaneler, toplu taşıma araçları başta olmak üzere özel halk otobüslerinde dezenfekte işlemlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte göstermiş oldukları anlayışa çok teşekkür ediyoruz. Onlardan isteğimiz kendileri başta olmak üzere ailemiz ve çevremizdekiler için sosyal mesafe kurallarına, maske takmalarına ve ellerini sık sık sabunlamalarına dikkat etmeleri. İlçemizde dezenfektasyon işlemlerimiz aralıklarla devam edecektir" diye konuştu.

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